В Минздраве Татарстана не стали комментировать информацию о смерти директора школы №2 в Васильево

В Минздраве Татарстана не стали комментировать информацию о смерти директора школы №2 Елены Егоровой в Васильево.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о смерти директрисы школы в поселке Васильево. По неподтвержденным данным, она болела COVID-19.

realnoevremya.ru

Сегодня в Минздраве Татарстана сообщили о смерти ветерана Великой Отечественной войны, военно-полевого хирурга Татьяны Емелиной.

