В Минздраве Татарстана не стали комментировать информацию о смерти директора школы №2 в Васильево
В Минздраве Татарстана не стали комментировать информацию о смерти директора школы №2 Елены Егоровой в Васильево.
Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о смерти директрисы школы в поселке Васильево. По неподтвержденным данным, она болела COVID-19.
Сегодня в Минздраве Татарстана сообщили о смерти ветерана Великой Отечественной войны, военно-полевого хирурга Татьяны Емелиной.
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