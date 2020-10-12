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В Минздраве Татарстана не стали комментировать информацию о смерти директора школы №2 в Васильево

16:54, 12.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Минздраве Татарстана не стали комментировать информацию о смерти директора школы №2 в Васильево
Фото: realnoevremya.ru

В Минздраве Татарстана не стали комментировать информацию о смерти директора школы №2 Елены Егоровой в Васильево.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о смерти директрисы школы в поселке Васильево. По неподтвержденным данным, она болела COVID-19.

realnoevremya.ru

Сегодня в Минздраве Татарстана сообщили о смерти ветерана Великой Отечественной войны, военно-полевого хирурга Татьяны Емелиной.

ОбществоОбразование Татарстан
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