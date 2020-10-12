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В Минздраве Татарстана констатировали рост количества обращений к врачам

12:35, 12.10.2020 1
В Минздраве Татарстана констатировали рост количества обращений к врачам
Фото: соцсети

Замглавы Минздрава РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил о серьезном росте количества обращений татарстанцев к врачам в этом году:

«Количество пациентов, которые с той или иной симптоматикой вызывают врачей скорой медицинской помощи, действительно стало больше. Тенденция такая, что люди действительно проявляют в этом плане сознательность. Этот год у нас такой, когда мы фиксируем чуть ли не все случаи ОРВИ, потому что раньше ОРВИ никогда не фиксировали в должном объеме — люди самостоятельно жили с этим заболеванием, лечились от него. Сейчас в связи с такой настороженностью населения гораздо больше вызовов стало».

скриншот трансляции пресс-конференции

Ранее татарстанцы сообщили об очередях в поликлиниках. В Минздраве Татарстана прокомментировали ситуацию.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:55
    Довели людей до безумия, любой чих теперь на коронавирус проверяют.
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