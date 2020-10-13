КАМАЗ подвел итоги работы по противодействию распространения COVID-19

КАМАЗ подвел итоги работы по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

За апрель — июль на заводе было пошито 13 982 защитных костюма и 97 530 масок. Медицинскими костюмами обеспечили врачей Набережных Челнов, Татарстана и даже соседних регионов. На предприятии были закуплены и розданы средства индивидуальной защиты и дезинфекции на сумму более 70,1 млн рублей.

На заводе запасных частей и компонентов установили линию по производству респираторов KN95. Как рассказал заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по безопасности Ильдар Шамилов, в опытной эксплуатации выпускалось 7 500 респираторов.

vestikamaza.ru

С октября завод перешел на выпуск да 15 тыс. респираторов в сутки. Всего с июля по сентябрь изготовлено и реализовано 95,5 тыс. респираторов KN95 на сумму 3,5 млн рублей. В IV квартале года планируется изготовить 300 тыс. штук на 9,6 млн рублей.

Помимо производства на базе клиники-санатория «Набережные Челны» с 14 мая по 7 июля был развернут госпиталь на 70 коек для инфицированных коронавирусом, 141 сотрудник завода лечился там, сообщает пресс-служба.

На удаленную работу с 27 марта по 20 сентября перешли 3 500 сотрудников. С 25 сентября право работать из дома предоставлено 979 сотрудникам.

Ранее «Реальное время» публиковало материал как предприятия Татарстана переключаются на антивирусную программу.

