Главное о коронавирусе на 12 сентября: вакцина направлена в регионы, карантин в Армении
Выборы для больных COVID-19 в Татарстане
За последние сутки в Татарстане подтвердились 25 новых случаев коронавируса, из них два — завозных, 23 — контактных. Четыре человека госпитализировано, 21 лечится дома.
Всего на 12 сентября в Татарстане зарегистрировано 6 812 случаев COVID-19.
Выздоровели за весь период 5 618 человек, в том числе 16 за минувшие сутки. Умерли 67 человек.
- Замглавы Минздрава — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал о процедуре голосования коронавирусных больных в больницах: после голосования бюллетень упаковывают в специальный пакет, который подвергают обработке. По состоянию на вчерашний день, изъявивших желание проголосовать из числа больных «ковидом» не было.
- Замглавы Управления Ропотребзадзора по Татарстану Любовь Авдонина объяснила, что бесконтактные термометры могут показывать температуру тела ниже 36,6 градуса, поскольку температура тела индивидуальна, нормальной может быть и температура ниже 36,6. Высокой температура считается 37,2 и выше.
- В первый день голосования в Татарстане на избирательных участках не зафиксировали случаев обращения избирателей за медицинской помощью.
- В Татарстане состоялась первая офлайн-встреча предпринимателей после пандемии. Представители малого и среднего бизнеса (МСБ) собрались для обсуждения актуальных вопросов, в первую очередь касающихся мер господдержки и проблем, связанных с их получением.
Половина россиян не хочет прививок
За последние сутки в России выявлено 5 488 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 428 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 057 362 человек, а выздоровевших — до 873 535 человек.
Зафиксировано 119 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 18 484 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 40,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 356 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 210,2 тыс. человек.
- В Минздраве РФ сообщили о том, что первая партия вакцины от коронавируса, произведенной институтом имени Гамалеи, направлена в регионы.
- Аналитическое национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) опубликовало данные о том, что большинство работодателей соблюдает меры по профилактике коронавируса. Об этом сообщили 82% респондентов.
- Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что при воспалительных и аутоиммунных заболеваниях, системных заболеваниях крови, красной волчанке и болезнях, при которых нужно применять иммунодепрессивные препараты, вакцинация от коронавируса абсолютно противопоказана.
- Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян радоваться росту числа заразившихся коронавирусом: «Чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета».
- Данные результатов опроса, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ свидетельствуют о том, что почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса.
- Сегодня вступило в силу подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановление о стимулирующих выплатах за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам бюджетных организаций, помогающим людям с новой коронавирусной инфекцией.
- Оперная певица Анна Нетребко ушла на недельную самоизоляцию из-за подтвердившегося коронавируса у певца Ильдара Абдразакова. Они вместе солировали в опере «Дон Карлос» в Большом театре. Она заявила, что ее тест на коронавирус показал отрицательный результат.
- Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что в Европе и США есть интерес к российской вакцине «Спутник V» от коронавируса. Интерес к российскому препарату проявляют частные компании и инвестиционные фонды.
Из-за коронавируса обнищают 176 миллионов человек
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 28 493 074 человека, 915 602 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 445 288). На второй строчке — Индия (4 659 984), на третьей — Бразилия (4 282 164). Россия на четвертом месте (1 048 257), на пятом — Перу (716 670).
Больше всего смертей зафиксировано в США (193 016). За ними следуют Бразилия (130 396), Индия (77 472), Мексика (70 183) и Великобритания (41 703).
- Правительство Армении приняло решение ввести в стране карантин до 11 января 2021 года в связи с завершением срока режима чрезвычайного положения.
- Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что США может не восстановиться от последствий пандемии полностью до середины или даже конца следующего года, даже при условии появления в скором времени вакцины от коронавируса.
- В заявлении независимого спецдокладчика СПЧ ООН по вопросам крайней бедности Оливье де Шуттера говорится, что из-за пандемии коронавируса по всему миру могут обнищать не менее 176 млн человек, если правительства не уделят внимание вопросам соцзащиты населения.
- Сингапурские ученые разработали специальную систему датчиков, которая может фиксировать признаки заражения COVID-19. Такую «систему мониторинга» можно встроить в любую маску. Датчики собирают данные о температуре тела, насыщении крови кислородом, артериальном давлении и частоте сердцебиения.
- Вице-президент РАН Валерий Чарушин сообщил, что китайские ученые подтвердили эффективность российского препарата «Триазавирин»: по предварительным результатам исследования, он эффективен в борьбе с COVID-19.
- Французские ученые описали долгосрочные последствия перенесенного COVID-19. У наблюдаемых ими пациентов в среднем через 110 дней после выписки наиболее частыми стойкими симптомами были утомляемость, потеря памяти, снижение концентрации внимания и нарушение сна.
- Украина поставила новый антирекорд по заражению коронавирусом — в стране за сутки выявили более 3 тысяч новых случаев.
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