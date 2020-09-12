Главное о коронавирусе на 12 сентября: вакцина направлена в регионы, карантин в Армении

Выборы для больных COVID-19 в Татарстане



За последние сутки в Татарстане подтвердились 25 новых случаев коронавируса, из них два — завозных, 23 — контактных. Четыре человека госпитализировано, 21 лечится дома.



Всего на 12 сентября в Татарстане зарегистрировано 6 812 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 5 618 человек, в том числе 16 за минувшие сутки. Умерли 67 человек.

Замглавы Минздрава — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал о процедуре голосования коронавирусных больных в больницах: после голосования бюллетень упаковывают в специальный пакет, который подвергают обработке. По состоянию на вчерашний день, изъявивших желание проголосовать из числа больных «ковидом» не было.

Замглавы Управления Ропотребзадзора по Татарстану Любовь Авдонина объяснила, что бесконтактные термометры могут показывать температуру тела ниже 36,6 градуса, поскольку температура тела индивидуальна, нормальной может быть и температура ниже 36,6. Высокой температура считается 37,2 и выше.

Фото Екатерины Аблаевой

В первый день голосования в Татарстане на избирательных участках не зафиксировали случаев обращения избирателей за медицинской помощью.

В Татарстане состоялась первая офлайн-встреча предпринимателей после пандемии. Представители малого и среднего бизнеса (МСБ) собрались для обсуждения актуальных вопросов, в первую очередь касающихся мер господдержки и проблем, связанных с их получением.



Половина россиян не хочет прививок

За последние сутки в России выявлено 5 488 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 428 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 057 362 человек, а выздоровевших — до 873 535 человек.



Зафиксировано 119 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 18 484 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 40,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 356 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 210,2 тыс. человек.



В Минздраве РФ сообщили о том, что первая партия вакцины от коронавируса, произведенной институтом имени Гамалеи, направлена в регионы.

Аналитическое национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) опубликовало данные о том, что большинство работодателей соблюдает меры по профилактике коронавируса. Об этом сообщили 82% респондентов.

Фото dw.com

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что при воспалительных и аутоиммунных заболеваниях, системных заболеваниях крови, красной волчанке и болезнях, при которых нужно применять иммунодепрессивные препараты, вакцинация от коронавируса абсолютно противопоказана.

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян радоваться росту числа заразившихся коронавирусом: «Чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета».

Данные результатов опроса, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ свидетельствуют о том, что почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса.

Сегодня вступило в силу подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановление о стимулирующих выплатах за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам бюджетных организаций, помогающим людям с новой коронавирусной инфекцией.

Оперная певица Анна Нетребко ушла на недельную самоизоляцию из-за подтвердившегося коронавируса у певца Ильдара Абдразакова. Они вместе солировали в опере «Дон Карлос» в Большом театре. Она заявила, что ее тест на коронавирус показал отрицательный результат.

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что в Европе и США есть интерес к российской вакцине «Спутник V» от коронавируса. Интерес к российскому препарату проявляют частные компании и инвестиционные фонды.

Из-за коронавируса обнищают 176 миллионов человек



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 28 493 074 человека, 915 602 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 445 288). На второй строчке — Индия (4 659 984), на третьей — Бразилия (4 282 164). Россия на четвертом месте (1 048 257), на пятом — Перу (716 670).



Больше всего смертей зафиксировано в США (193 016). За ними следуют Бразилия (130 396), Индия (77 472), Мексика (70 183) и Великобритания (41 703).

Правительство Армении приняло решение ввести в стране карантин до 11 января 2021 года в связи с завершением срока режима чрезвычайного положения.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что США может не восстановиться от последствий пандемии полностью до середины или даже конца следующего года, даже при условии появления в скором времени вакцины от коронавируса.

В заявлении независимого спецдокладчика СПЧ ООН по вопросам крайней бедности Оливье де Шуттера говорится, что из-за пандемии коронавируса по всему миру могут обнищать не менее 176 млн человек, если правительства не уделят внимание вопросам соцзащиты населения.

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Сингапурские ученые разработали специальную систему датчиков, которая может фиксировать признаки заражения COVID-19. Такую «систему мониторинга» можно встроить в любую маску. Датчики собирают данные о температуре тела, насыщении крови кислородом, артериальном давлении и частоте сердцебиения.

Вице-президент РАН Валерий Чарушин сообщил, что китайские ученые подтвердили эффективность российского препарата «Триазавирин»: по предварительным результатам исследования, он эффективен в борьбе с COVID-19.

Французские ученые описали долгосрочные последствия перенесенного COVID-19. У наблюдаемых ими пациентов в среднем через 110 дней после выписки наиболее частыми стойкими симптомами были утомляемость, потеря памяти, снижение концентрации внимания и нарушение сна.

Украина поставила новый антирекорд по заражению коронавирусом — в стране за сутки выявили более 3 тысяч новых случаев.

Маргарита Головатенко