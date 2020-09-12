Роспотребнадзор объяснил, почему термометры на выборах могут показывать температуру ниже 36,6
Замглавы управления Ропотребзадзора по Татарстану Любовь Авдонина объяснила, почему бесконтактные термометры, которыми пользуются члены УИК на сентябрьских выборах, могут иногда показывать температуру тела ниже 36,6 градусов.
— Температура тела индивидуальна, бывает и те, у кого 36 градусов — норма. Ничего необычного в этом нет. Высокой температура считается 37. 2 и выше, в этом случае необходима консультация врача. Если лица с высокой температурой будут выявлены [на выборах], и будет предложен вызов скорой помощи или медработника. Если человек в таком состоянии все же захочет проголосовать, то он сможет сделать это в отдельном помещении — к нему выйдут сотрудник УИК в полной экипировке, урна и поверхности после этого будут обработаны, — рассказала Авдонина.
Напомним, что накануне в России стартовало трехдневные выборы в рамках сентябрьского Единого дня голосования. В Татарстане проходят выборы президента республики, муниципальных депутатов, а также допвыборы в Госдуму и Госсовет Татарстана по Нижнекамскому и Елабужскому избирательным округам соответственно.
По состоянию на 18.00 первого дня голосования, в Татарстане проголосовали 24,3% от всех избирателей.ОбществоМедицина Татарстан
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