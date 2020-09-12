Роспотребнадзор объяснил, почему термометры на выборах могут показывать температуру ниже 36,6

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Замглавы управления Ропотребзадзора по Татарстану Любовь Авдонина объяснила, почему бесконтактные термометры, которыми пользуются члены УИК на сентябрьских выборах, могут иногда показывать температуру тела ниже 36,6 градусов.

— Температура тела индивидуальна, бывает и те, у кого 36 градусов — норма. Ничего необычного в этом нет. Высокой температура считается 37. 2 и выше, в этом случае необходима консультация врача. Если лица с высокой температурой будут выявлены [на выборах], и будет предложен вызов скорой помощи или медработника. Если человек в таком состоянии все же захочет проголосовать, то он сможет сделать это в отдельном помещении — к нему выйдут сотрудник УИК в полной экипировке, урна и поверхности после этого будут обработаны, — рассказала Авдонина.

Напомним, что накануне в России стартовало трехдневные выборы в рамках сентябрьского Единого дня голосования. В Татарстане проходят выборы президента республики, муниципальных депутатов, а также допвыборы в Госдуму и Госсовет Татарстана по Нижнекамскому и Елабужскому избирательным округам соответственно.

По состоянию на 18.00 первого дня голосования, в Татарстане проголосовали 24,3% от всех избирателей.