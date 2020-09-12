Минздрав Татарстана: в первый день голосования вызовов скорой на участки не было

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Замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что в первый день голосования в Татарстане на избирательных участках не было зафиксировано случаев, когда избирателям понадобилась бы медицинская помощь.



— С избирательных участков вызовов скорой помощи не поступало. Что касается вакцинации [от гриппа], там, где это можно провести, вакцинация проходит без срывов — рассказал сегодня Жаворонков журналистам.

Напомним, что на большинстве избирательных участков в ходе сентябрьских выборов можно также получить вакцину от гриппа.