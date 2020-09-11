Большинство работодателей соблюдают «антиковидные» меры

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Большинство российских работодателей соблюдает меры по профилактике коронавируса — об этом сообщили 82% россиян, работающих очно. Больше внимания уделяется частой уборке с использованием дезинфицирующих средств (91%) и регулярному проветриванию (90%), а еще информированию сотрудников о способах защиты (89%). Такие данные опубликованы аналитическим национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).



Об обеспечении работодателями необходимой социальной дистанции в 1,5 метра рассказали 84% россиян, перешли на работу в несколько смен 77%.

82% опрошенных сказали о том, что работодатель обеспечивает их такими средствами индивидуальной защиты, как маски и антисептики, а вот перчатки получают меньше опрошенных — 72%.