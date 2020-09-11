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Врач рассказал, при каких болезнях прививка от коронавируса противопоказана

11:27, 11.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Врач рассказал, при каких болезнях прививка от коронавируса противопоказана
Фото: realnoevremya.ru

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал заболевания, при которых вакцинация от коронавируса абсолютно противопоказана.

Среди них — воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, красная волчанка, а также такие болезни, при которых нужно применять иммунодепрессивные препараты, например, онкология, передает «Вечерняя Москва».

Ранее российские ученые рассказали, что нашли способ лечить COVID-19 без аппарата ИВЛ.

ОбществоМедицина
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