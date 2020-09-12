Первая послепандемийная офлайн встреча предпринимателей состоялась в Татарстане

Фото: Арсений Фавстрицкий

Представители малого и среднего бизнеса (МСБ) Татарстана впервые с момента объявления пандемии COVID-19 и последовавшей за этим самоизоляцией вживую собрались в республиканском Доме предпринимателя, чтобы обсудить актуальные вопросы. В первую очередь — меры господдержки и проблемы, связанные с их получением.

Организатором бизнес-сессии выступило региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Участниками разговора стали также представители банковского сектора и Фонда поддержки предпринимателей.

— Это первая встреча предпринимателей после того, как были объявлены послабления в режиме самоизоляции. Собралось довольно много представителей бизнес-сообщества. И вопросов тоже много. И все они — по поддержке предпринимательства со стороны государства. Удивительно, насколько оперативно среагировало государство: почувствовало, что предпринимательству нужна помощь, и отреагировало моментально. Действовало как предприниматель. Была заминка с банками, в выстраивании цепочки выдачи средств. Государство было готово выделять деньги, но банки — нет. Они же несут ответственность перед государством. Но в течение какого-то времени, буквально нескольких месяцев, технология была отработана и отточена, — отметил председатель регионального отделения «Деловой России», депутат Госсовета Татарстана Артур Абдульзянов.

В числе вопросов, которые интересовали предпринимателей: как долго еще МСБ может рассчитывать на поддержку государства, подробности о новых и действующих элементах поддержки, будет ли уделено внимание самозанятым. Один из самых болезненных вопросов: что делать тем компаниям, которые все-таки погибли под волной проблем, вызванных пандемией, но успели получить так называемые «зарплатные кредиты». Что будет с основателями бизнеса сейчас, когда компании не стало, а работники были вынуждены уволиться?

Обсуждение длилось более полутора часов. На большую часть вопросов удалось найти ответы в ходе обсуждения. Прояснение наиболее сложных моментов будет продолжено с участием Минэкономики Татарстана и омбудсмена при президенте Татарстана — уполномоченном по поддержке предпринимательства.

— Мы смотрим в постпандемийное будущее достаточно оптимистично. Эпидемия рано или поздно закончится, и сегодня нужно активно использовать все элементы поддержки от государства, чтобы остаться на плаву, выжить и потом начинать восстанавливаться. Конечно, проблем у предпринимателей всегда было много, но это бизнес. Это — наш выбор, наша миссия и мы продолжим свою работу, — резюмировал итоги встречи Абдульзянов.