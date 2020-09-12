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Институт имени Гамалеи направил первую партию вакцины от COVID-19 в регионы

03:32, 12.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Институт имени Гамалеи направил первую партию вакцины от COVID-19 в регионы
Фото: minzdrav.gov.ru

В Минздраве РФ сообщили, что в регионы направлена первая партия вакцины от коронавируса, произведенной институтом имени Гамалеи. При помощи этой партии производитель планирует отработать логистическую цепочку.

«Первая партия вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России направлена в регионы», — цитирует релиз министерства «Интерфакс».

Ранее в Минздраве уже сообщали, что первая партия прошла все необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот.

ОбществоМедицина
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