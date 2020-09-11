В Минздраве Татарстана рассказали, как голосуют в «ковидных» госпиталях — желающих пока нет

Замглавы Минздрава РТ — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, как в больницах голосуют больные коронавирусом:

«При каждом случае волеизъявления проголосовать вопрос решается в индивидуальном порядке. К нему в кабину заходят специалисты, которые вводятся в состав избирательной комиссии, таким образом все процессуальные нормы соблюдаются».

После голосования в «ковидном» госпитале бюллетень упаковывают в специальный пакет, который подвергают обработке.

Жаворонков отметил, что на данный момент нет изъявивших желания проголосовать из числа ковидных больных.