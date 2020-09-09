Главное о коронавирусе на 9 сентября: Роспотребнадзор прояснил ситуацию по справкам в школы, маски в Турции

В школах Татарстана идет проверка



За последние сутки в Татарстане подтвердились 22 новых случая коронавируса, из них один — завозной, 21 — контактный. Шесть человек госпитализированы, 16 лечатся дома.



Всего на 9 сентября в Татарстане зарегистрировано 6 740 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 5 563 человека, в том числе 16 за минувшие сутки. Умерли 66 человек.

В Казани врачи РКБ спасли жизнь пациенту с серьезными осложнениями после перенесенной коронавирусной инфекции: у мужчины осложнения проявились как внезапные кишечные кровотечения.

Министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов заявил, что предпосылок для перевода на дистанционное обучение в настоящее время нет.

В школах Татарстана проходит проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и оценивается готовность избирательных участков в учебных учреждениях к предстоящим выборам. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что грубых нарушений нет, а все замечания оперативно устраняются.

Фото Рината Назметдинова

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, как укрепить здоровье в сезон гриппа и ОРВИ: нужно максимально проводить время на воздухе, заниматься спортом и употреблять витамины.

Роспотребнадзор по РТ опроверг требование справки у детей, пропустивших один день учебы.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина прокомментировала информацию о закрытии дежурных групп в одном из детских садов. По ее словам, РПН не издавал никаких рекомендаций.

Мобильное приложение для привитых от «ковида»

За последние сутки в России выявлено 5 218 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 409 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 041 007 человек, а выздоровевших — до 856 458 человек.



Зафиксировано 142 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 18 135 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 39,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 328 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 205,3 тыс. человек.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил о том, что первая волна инфекции COVID-19 не завершилась, а число новых случаев увеличивается.

Эксперты считают, что российская экономика переживает пандемию коронавируса лучше большинства других крупных развивающихся рынков.

Ученые засомневались в достоверности данных о российской вакцине от COVID-19: они заметили, что в ряде случаев в публикации описанные данные полностью повторяются для не связанных групп добровольцев.

Фото mos.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент сам проинформирует, если решит сделать прививку от коронавируса.

Народный артист России Юрий Назаров попал в реанимацию с COVID-19.

Для добровольцев, привитых «антиковидной» вакциной, создали мобильное приложение. Через него они смогут сообщать врачам о своем состоянии, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает вывод зарубежных медикаментов на российский рынок.

Безработные, имеющие несовершеннолетних детей, в сентябре в дополнение к пособию по безработице получат по 3 тысячи рублей на каждого ребенка — это одна из мер поддержки в связи с эпидемией.

Скандал на борту самолета из-за маски

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 27 583 796 человек, 897 671 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 328 051). На второй строчке — Индия (4 370 128), на третьей — Бразилия (4 162 073). Россия на четвертом месте (1 032 354), на пятом — Перу (691 575).



Больше всего смертей зафиксировано в США (189 680). За ними следуют Бразилия (127 464), Индия (73 890), Мексика (68 484) и Великобритания (41 675).



Клинические испытания вакцины против COVID-19 англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca приостановлены для расследования возможного побочного эффекта у одного из участников.

Ношение масок во всех провинциях Турции стало обязательным. Теперь граждане и гости страны обязаны носить маски в общественных местах. Снимать их можно только дома. Нарушителям грозит административная ответственность.



Британцам вновь запретят собираться группами больше шести человек из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Несоблюдение правил грозит штрафом в размере 100 евро за первое нарушение и до 3,2 евро в последующих случаях. Ограничения не касаются школ, офисов, свадеб и похорон, командных видов спорта.

Из-за вспышек заболевания COVID-19 среди мигрантов власти Греции закрыли на карантин три миграционных центра под Афинами.

Фото Максима Платонова

С 10 сентября российские перевозчики намерены возобновить авиасообщение с Дубаем, хотя туристы из России прилетали в ОАЭ и до этого — рейсами авиакомпании Emirates.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина откажется от российской вакцины от коронавируса. Относительно получения вакцины от COVID-19 Киев ведет диалог с ЕС и США.

Самолет японского лоукостера Peach Aviation совершил вынужденную посадку из-за пассажира, который отказался надеть защитную маску согласно правилам безопасности. Пассажира сняли с самолета, лайнер продолжил рейс с задержкой в 2 часа 15 минут.

Маргарита Головатенко