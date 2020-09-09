Ученые засомневались в достоверности данных о российской вакцине от COVID-19

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Группа из 19 ученых обратилась с открытым письмом к редактору медицинского журнала The Lancet по поводу публикации о российской вакционе от коронавируса. Письмо доступно на сайте Cattivi Scienziati.

Ученые заметили, что в публикации в ряде случаев описанные данные полностью повторяются для не связанных групп добровольцев. Также они считают, что журнал опубликовал не все данные и исходные факты, которые помогли бы оценить разработку объективно, передает «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что российскую вакцину от коронавируса выпустили в гражданский оборот.

