Бурганов прокомментировал слухи о возврате на дистанционное обучение

Министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов заявил, что в настоящее время нет никаких предпосылок для перевода на дистанционное обучение. Об этом сообщает ВГТРК.

«К сожалению, она сейчас просто более болезненно воспринимается. Потому я бы хотел с вашей помощью успокоить всех участников образовательного процесса. Мы учебный год начали в штатном режиме, я надеюсь, в таком же и будем его продолжать», — прокомментировал Бурганов слухи о возвращении на «дистант».

По словам министра, слухи о переводе на дистанционное обучение периодически появляются в соцсетях, в родительских чатах. Бурганов также обратил внимание, что введение точечных карантинов — обычная многолетняя практика в период распространения ОРВИ.



Министр также добавил, что для исключения роста заболеваемости могут закрываться отдельные группы в детских садах, классы в школах.

Ранее в Роспотребнадзоре по Татарстану сообщили, что ни у школьников, ни у студентов, ни у персонала учебных заведений не выявлен ни один случай заболевания COVID-19.

