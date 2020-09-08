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Бурганов прокомментировал слухи о возврате на дистанционное обучение

11:44, 08.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Бурганов прокомментировал слухи о возврате на дистанционное обучение
Фото: realnoevremya.ru

Министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов заявил, что в настоящее время нет никаких предпосылок для перевода на дистанционное обучение. Об этом сообщает ВГТРК.

«К сожалению, она сейчас просто более болезненно воспринимается. Потому я бы хотел с вашей помощью успокоить всех участников образовательного процесса. Мы учебный год начали в штатном режиме, я надеюсь, в таком же и будем его продолжать», — прокомментировал Бурганов слухи о возвращении на «дистант».

По словам министра, слухи о переводе на дистанционное обучение периодически появляются в соцсетях, в родительских чатах. Бурганов также обратил внимание, что введение точечных карантинов — обычная многолетняя практика в период распространения ОРВИ.

Министр также добавил, что для исключения роста заболеваемости могут закрываться отдельные группы в детских садах, классы в школах.

Ранее в Роспотребнадзоре по Татарстану сообщили, что ни у школьников, ни у студентов, ни у персонала учебных заведений не выявлен ни один случай заболевания COVID-19.

Общество Татарстан
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