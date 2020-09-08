Бурганов прокомментировал слухи о возврате на дистанционное обучение
Министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов заявил, что в настоящее время нет никаких предпосылок для перевода на дистанционное обучение. Об этом сообщает ВГТРК.
«К сожалению, она сейчас просто более болезненно воспринимается. Потому я бы хотел с вашей помощью успокоить всех участников образовательного процесса. Мы учебный год начали в штатном режиме, я надеюсь, в таком же и будем его продолжать», — прокомментировал Бурганов слухи о возвращении на «дистант».
По словам министра, слухи о переводе на дистанционное обучение периодически появляются в соцсетях, в родительских чатах. Бурганов также обратил внимание, что введение точечных карантинов — обычная многолетняя практика в период распространения ОРВИ.
Министр также добавил, что для исключения роста заболеваемости могут закрываться отдельные группы в детских садах, классы в школах.
Ранее в Роспотребнадзоре по Татарстану сообщили, что ни у школьников, ни у студентов, ни у персонала учебных заведений не выявлен ни один случай заболевания COVID-19.
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