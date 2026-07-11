Исследование: каждый восьмой татарстанец работает во время отпуска

Еще 31% отдыхающих периодически подключаются к рабочим задачам по собственному желанию

Фото: Артем Дергунов

Каждый восьмой житель Татарстана (13%) продолжает работать в отпуске и остается на постоянной связи с коллегами. Итоги исследования аналитиков hh.ru и сервиса «Островок» имеются в распоряжении «Реального времени».

Еще 31% отдыхающих стараются не отрываться от команды и периодически подключаются к рабочим задачам по собственному желанию.

Чаще других жертвуют отдыхом ради работы представители автомобильного бизнеса (33%), высший менеджмент, а также работники искусства и медиа (по 28%). Напротив, полностью отключиться от рабочих вопросов удается сотрудникам сферы добычи сырья (68%), медикам (67%), рабочему персоналу и ИТ-специалистам (по 65%).

При этом корпоративная культура большинства компаний региона лояльна к отдыхающим: только 28% опрошенных сообщили, что у них считается нормой быть на связи в отпуске.

Чтобы избежать звонков от коллег, часть сотрудников использует визуальные сигналы в мессенджерах. Регулярно меняют аватарки на «отпускные» фото 6% опрошенных, еще 28% делают это при длительных поездках. Для трети пользователей этот метод помогает сократить число сообщений, но 26% отмечают, что коллеги продолжают писать и звонить вне зависимости от картинки профиля.

Ранее аналитики выяснили, насколько отличаются траты на отпуск бездетных пар от многодетных семей.

Зульфат Шафигуллин