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В Казани врачи спасли пациента с тяжелым кровотечением после перенесенного коронавируса

19:25, 08.09.2020
В Казани врачи спасли пациента с тяжелым кровотечением после перенесенного коронавируса
Фото: кадр телеканала ТНВ

В Казани врачи РКБ спасли жизнь пациенту с серьезными осложнениями после перенесенной коронавирусной инфекции. У мужчины осложнения проявились во внезапных кишечных кровотечениях, сообщают новости телеканала ТНВ.

Мужчина месяц боролся с коронавирусом, а через полтора месяца снова попал в больницу с осложнениями. Пациент рассказывает, что на неотложке его доставили в 18-ю горбольницу. Там сначала решили, что у мужчины обострение язвенной болезни. Но ни язвы, ни гастрита у него никогда не было — это стало осложнением после перенесенного коронавируса.

Медики называют этот случай чудом. По словам врачей, летальность при подобных осложнениях составляет 90 процентов. Сейчас пациент готовится к выписке.

Общество Татарстан
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