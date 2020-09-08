В Казани врачи спасли пациента с тяжелым кровотечением после перенесенного коронавируса

Фото: кадр телеканала ТНВ

В Казани врачи РКБ спасли жизнь пациенту с серьезными осложнениями после перенесенной коронавирусной инфекции. У мужчины осложнения проявились во внезапных кишечных кровотечениях, сообщают новости телеканала ТНВ.

Мужчина месяц боролся с коронавирусом, а через полтора месяца снова попал в больницу с осложнениями. Пациент рассказывает, что на неотложке его доставили в 18-ю горбольницу. Там сначала решили, что у мужчины обострение язвенной болезни. Но ни язвы, ни гастрита у него никогда не было — это стало осложнением после перенесенного коронавируса.

Медики называют этот случай чудом. По словам врачей, летальность при подобных осложнениях составляет 90 процентов. Сейчас пациент готовится к выписке.

