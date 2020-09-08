В школах Татарстана проходит проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований

Роспотребнадзор по Татарстану проводит проверки соблюдения в республиканских школах санитарно-эпидемиологических требований при организации учебного процесса. Также оценивается готовность избирательных участков в учебных учреждениях к предстоящим выборам.

«Мы приступили к проверкам в школах, смотрим организацию учебного процесса в новых условиях и проверяем готовность избирательных участков к выборам. Грубых нарушений нет, все замечания устраняются оперативно», — сообщила сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Грубых нарушений сотрудники ведомства не выявили. Единичные нарушения в школах касаются несвоевременного заполнения санитайзера жидким мылом или антисептиком, а также неправильного проведения генуборки.

Напомним, что министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов заявил, что в настоящее время нет предпосылок для перевода на дистанционное обучение, учеба в школах продолжится в очном режиме.

