Авдонина прокомментировала закрытие дежурных групп в детсадах

Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина прокомментировала информацию о том, что в одном из детских садов закрыли дежурные группы, ссылаясь на постановление ведомства.

Она сообщила, что РПН никаких рекомендаций не издавал, и посоветовала обращаться в Минобрнауки РТ.

Ранее Авдонина назвала требование справки у детей, пропустивших один день учебы в школе, фейковой информацией.