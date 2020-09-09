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Авдонина прокомментировала закрытие дежурных групп в детсадах

10:36, 09.09.2020
Авдонина прокомментировала закрытие дежурных групп в детсадах
Фото: pexels.com

Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина прокомментировала информацию о том, что в одном из детских садов закрыли дежурные группы, ссылаясь на постановление ведомства.

Она сообщила, что РПН никаких рекомендаций не издавал, и посоветовала обращаться в Минобрнауки РТ.

Ранее Авдонина назвала требование справки у детей, пропустивших один день учебы в школе, фейковой информацией.

ОбществоОбразование Татарстан
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