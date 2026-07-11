«Зарплата мечты» для жителей Казани составила 216,3 тыс. рублей

Большинство опрошенных готовы сменить место работы или даже сферу деятельности ради кратного увеличения заработной платы

Фото: Михаил Захаров

Жители Казани назвали желаемый уровень дохода в 216 300 рублей в месяц. Это следует из совместного исследования «Авито Работы» и «Авито Рекламы», итоги которого имеются в распоряжении «Реального времени».

Большинство опрошенных готовы сменить место работы или даже сферу деятельности ради кратного увеличения заработной платы.

Желаемый уровень дохода у казанцев распределился неравномерно. Четверть (24%) работающих респондентов хотели бы зарабатывать более 300 000 рублей, еще 18% ориентируются на сумму от 100 до 150 тысяч. При этом о доходе до 70 000 рублей мечтает лишь 1% участников опроса. В целом по стране ожидания мужчин выше средних показателей — 198 676 рублей против 170 813 рублей у женщин. Треть работников считают достойным ростом увеличение зарплаты в 1,5—2 раза при смене места, а каждый пятый готов уйти в другую отрасль прямо сейчас.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В случае роста личного дохода на 30% приоритеты горожан распределяются прагматично. Каждый четвертый (23%) направил бы дополнительные средства на формирование финансовой подушки безопасности. Еще 20% потратили бы их на накопления для крупной покупки, 19% — на погашение кредитов и долгов, 17% — на отпуск и путешествия. Покупку автомобиля рассматривают как приоритет только 13% опрошенных. С возрастом финансовые цели смещаются от развлечений к долгосрочным семейным потребностям и пенсионным накоплениям.

Онлайн-реклама становится ключевым каналом поиска работодателя. Для 16% респондентов она является одним из главных факторов выбора вакансии, а 30% признают ее влияние на итоговое решение.

— Реклама на онлайн-платформах стала естественной частью поиска работы — ее видят там же, где выбирают предложения работодателей. Для бизнеса это означает необходимость присутствовать в том же цифровом пространстве, где кандидат уже принимает решение, — комментирует Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств.

Ранее стало известно, что Казань заняла 26-е место по уровню зарплат в ведущих отраслях экономики в рейтинге российских городов. Самой высокооплачиваемой сферой в столице Татарстана стали банки и финансовые услуги, где средняя номинальная зарплата достигла 163 тыс. рублей в месяц.

Зульфат Шафигуллин