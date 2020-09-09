Роспотребнадзор по Татарстану опроверг требование справки у детей, пропустивших один день учебы

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Замглавы татарстанского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина прокомментировала информацию о том, учителя рассылают сообщения с требованием справки, даже если ребенок отсутствует только один день.



«Мне тоже это прислали, но это фейковая информация. Учителя это не рассылают, более того, в перечне нормативных документов, которые в этих сообщениях указывают, есть методические рекомендации, которые уже утратили силу».

По ее словам, справка нужна только в случае, если ребенок заболел — после перенесенного заболевания он принимается в школу с документом от врача о том, что разрешено посещать образовательную организацию. Если ребенок контактировал с больным коронавирусом, то также нужна справка для посещения школы.

Ранее о требовании справок из-за пропуска одного дня учебы сообщил телеграм-канал «Казанский папа».