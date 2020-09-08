В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, как укрепить здоровье в сезон гриппа и ОРВИ

В сезон гриппа и ОРВи нужно максимально проводить время на воздухе, заниматься спортом и употреблять витамины, рассказала замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.



Детям рекомендуется заниматься физкультурой на свежем воздухе. Это и полезно, и проще соблюдать социальную дистанцию. Но нужно следить за тем, чтобы не переохлаждаться.

Также Авдонина напомнила, что прививку от гриппа следует обязательно сделать детям в возрасте с 6 месяцев до 17 лет, призывникам, представителям сферы услуг, медработникам, педагогам, воспитателям, работникам предприятий общественного питания, торговли, сферы транспорта, и людям из группы риска — лицам с хроническими заболеваниями легких, диабетом, беременным, пожилым.



В Татарстане появились несколько горячих линий по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.