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В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, как укрепить здоровье в сезон гриппа и ОРВИ

11:56, 08.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, как укрепить здоровье в сезон гриппа и ОРВИ
Фото: realnoevremya.ru

В сезон гриппа и ОРВи нужно максимально проводить время на воздухе, заниматься спортом и употреблять витамины, рассказала замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Детям рекомендуется заниматься физкультурой на свежем воздухе. Это и полезно, и проще соблюдать социальную дистанцию. Но нужно следить за тем, чтобы не переохлаждаться.

Также Авдонина напомнила, что прививку от гриппа следует обязательно сделать детям в возрасте с 6 месяцев до 17 лет, призывникам, представителям сферы услуг, медработникам, педагогам, воспитателям, работникам предприятий общественного питания, торговли, сферы транспорта, и людям из группы риска — лицам с хроническими заболеваниями легких, диабетом, беременным, пожилым.

В Татарстане появились несколько горячих линий по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

ОбществоМедицина Татарстан
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