Первый замминистра экономразвития Башкортостана покинул пост

Свою карьеру в органах власти Айрат Фахретдинов начал в 2011 году в Госкомитете по размещению госзаказов

Первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Айрат Фахретдинов покинул свой пост, пишет «Башинформ» со ссылкой на правительство республики. Фахретдинов проработал в ведомстве 15 лет.

Он отметил, что завершил «15-летний марафон», подводя итоги своего карьерного пути, который начался с должности рядового специалиста и дошел до позиции первого замминистра. За эти годы он занимался более чем 10 направлениями работы, подготовил сотни докладов, презентаций, буклетов, отчетов и программ.

В его обязанности входило стратегическое планирование и прогнозирование развития региона, а также контроль за инвестиционной деятельностью и реализацией государственных программ.

Фахретдинов — выпускник УГАТУ по специальности «государственное и муниципальное управление». Свою карьеру в органах власти он начал в 2011 году в Госкомитете по размещению госзаказов. В 2015 году он перешел на руководящие должности в министерстве экономического развития, а в августе 2020 года был назначен на пост первого заместителя министра.

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Никита Егоров