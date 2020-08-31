КАМАЗ получил прибыль в «коронавирусное» полугодие

Фото: Виталий Зудин / vestikamaza.ru

Прибыль в 32 миллиона против убытка в 3,2 миллиарда

КАМАЗ начал выходить в плюс, теперь и по стандартам МСФО — по итогам первого полугодия 2020 года компания зафиксировала чистую прибыль в 32 миллиона рублей. Убыток за аналогичный период прошлого года составил 3,2 миллиарда. По РСБУ, напомним, КАМАЗ также получил прибыль за полгода — она составила 554 млн рублей против убытка в 2 млрд годом ранее.

Консолидированная выручка компании составила 85 миллиардов, что выше на 9%. Другие показатели работы компании по МСФО за первое полугодие:



операционный денежный поток составил 7,5 млрд рублей (за 6 месяцев 2019 года — 8,5 млрд рублей);

показатель EBITDA составил 6 миллиардов рублей.

Долгосрочные обязательства компании практически не изменились с начала года и составили 93,459 млрд руб. (+1,1%), в том числе долг по кредитам снизился с 77,4 до 75,5 миллиарда. А вот краткосрочные обязательства значительно увеличились — с 72,7 до 91,1 миллиарда. Обязательства в целом составляют 184,5 миллиарда, показатель увеличился на 17,3 миллиарда. Капитал компании составляет 38,9 миллиардов, он практически не изменился по сравнению с данными за прошлый год.

«Рост выручки и предпринятые антикризисные мероприятия по снижению затрат привели к улучшению операционной деятельности и обеспечили положительный операционный денежный поток... Успехи в текущей операционной деятельности позволяют поддерживать оптимальный уровень инвестирования в развитие новых передовых проектов в сложных экономических условиях», — сообщает компания.

В июле гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин рассказал, что автозавод снизит инвестиции на треть от плана 2020 года из-за COVID-19. Фото: tatcenter.ru

Также КАМАЗ остался на первом месте в России по продажам грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн. Точное число машин не указывается. «Драйверами роста выручки стали продажи грузовых автомобилей на внутреннем рынке, в том числе на условиях финансового лизинга, и продажи пассажирского транспорта», — отметили в компании.

В отчетности комментируются и вопросы влияния пандемии коронавируса на производство. «У Группы (КАМАЗ, — прим. ред.) не было значительных остановок в работе или сбоев в цепочках поставок из-за коронавируса, за исключением некоторых задержек в доставке материалов от подрядчиков. [...] Группа понесла расходы, в основном связанные со средствами индивидуальной защиты персонала», — говорится в документе.

О корректировке бизнес-плана в части продаж в связи с «коронавирусным» кризисом компания в отчетности не сообщала. Однако ранее, в июле, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин рассказал, что автозавод снизит инвестиции на треть от плана 2020 года из-за COVID-19.



Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в апреле подтвердило рейтинг компании на уровне «А+(RU)», изменив прогноз на «негативный». Фото Максима Платонова

Как прошло «коронавирусное» полугодие для автогиганта

Показатели КАМАЗа по МСФО начали падать в 2018 году, когда чистая прибыль компании составила 1,5 миллиарда рублей против 3,4 миллиарда рублей в 2017 году. В 2019 году автогигант вышел на убыток в 1,9 миллиарда рублей по МСФО. На такой результат, по данным компании, повлияла «непростая ситуация на российском рынке тяжелых грузовиков, рост финансовой нагрузки, связанный с инвестиционным циклом компании».

Убытки по всем стандартам отчетности повлияли на рейтинг КАМАЗа — аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в апреле подтвердило рейтинг компании на уровне «А+(RU)», изменив прогноз на «негативный». До этого международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило рейтинг российского производителя грузовых автомобилей до «В1» с «Ва3» с негативным прогнозом.

КАМАЗ, как и большинство крупных производств, также ощутил на себе влияние пандемии коронавируса. В начале апреля, когда по всей стране была объявлена первая нерабочая неделя, автогигант также останавливал производство. Убыток от недели простоя был оценен руководством предприятия в 2 млрд рублей. Работники завода также болели COVID-19: так, на 23 июня на КАМАЗе числилось 84 работника с подтвержденными случаями коронавируса. Вместе с тем КАМАЗ подключился к производству средств защиты — в частности, начал выпуск масок повышенной защищенности.



КАМАЗ, как и большинство крупных производств, также ощутил на себе влияние пандемии коронавируса. Фото vestikamaza.ru

Кроме того, на март и последующие месяцы пришлось ощутимое снижение продаж: в марте — на 24,8% (здесь и далее — данные агентства «Автостат» в сравнении с тем же периодом прошлого года), в апреле — на 27,5%, мае — 34,0%. Однако по итогам первого полугодия в целом падение составило только 4,3%. Кроме того, КАМАЗ сообщал, что в первом полугодии нарастил объемы производства на 11,8%.

Летние месяцы принесли автогиганту положительные перемены: КАМАЗ даже перенес корпоративный отпуск из-за роста заказов. На предприятии объясняли положительную динамику «активной работой службы продаж компании, а также мерами поддержки спроса на коммерческую технику, принятыми руководством РФ».

Дарья Пинегина