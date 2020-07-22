КАМАЗ снизит инвестиции на треть от плана 2020 года из-за COVID-19

ПАО «КАМАЗ» вынуждено снизить инвестпрограмму на 2020 год на 29—43% из-за задержек международных поставок и закрытия госграниц в связи с пандемией коронавируса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Сергея Когогина.



Бизнес-план на 2020 год, утвержденный советом директоров, предусматривает инвестиции в развитие производства в объеме 14,1 млрд рублей. Однако в связи со сложившейся ситуацией в этом году инвестиций будет сделано в пределах 8—10 миллиардов.

Ранее компания сообщала, что уже вложила 52 млрд рублей в развитие производства в 2012—2020 годах. В планах инвестиций на 2021—2025 годы — еще около 50 млрд рублей.

Снижение инвестиционной программы объясняется в том числе локализацией производства лонжеронов — силовых элементов в конструкции грузовиков (продольных балок в рамах). У наладчиков из Италии нет возможности приехать, поэтому к монтажу их оборудования в компании приступили самостоятельно.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль КАМАЗа после двух лет падения выросла, несмотря на пандемию коронавируса.