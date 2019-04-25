Чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ за 2018 год упала более чем в два раза

В 2018 году чистая прибыль ПАО «КАМАЗ» составила 1,5 млрд рублей против 3,4 млрд в 2017 год.



Снижение чистой прибыли в компании назвали плановым и объясняют реализацией «крупного инвестиционного проекта «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация мощностей для его производства». Также средства были направлены на подготовку к выводу на рынок нового поколения автомобилей К5.



Выручка КАМАЗа увеличилась на 19%, до 187 млрд рублей.

Всего за прошлый год было реализовано 38,3 тыс. грузовиков против 38,1 тыс. единиц годом ранее, сообщает пресс-служба компании.



Напомним, что по итогам 2018 года чистая прибыль ПАО «КАМАЗ» по РСБУ составила 27,18 млн рублей против 3 млрд рублей в 2017 году.