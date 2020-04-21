АКРА подтвердило рейтинг КАМАЗа, изменив прогноз на негативный

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг КАМАЗа на уровне «А+(RU)», изменив прогноз на «негативный».

По данным АКРА, рейтинг компании связан с высоким уровнем системной значимости КАМАЗа для российской экономики и высокой степенью влияния государства.

«Изменение прогноза на «негативный» обусловлено высокой неопределенностью перспектив рынка грузового автотранспорта в связи с кризисными явлениями в экономике», — сообщают аналитики агентства.

К понижению рейтинга может привести снижение объема продаж компании ежегодно на 10% по сравнению с прогнозными уровнями на 2020, 2021 и 2022 годы.

Ранее агентство Moody's отозвало рейтинги КАМАЗа на уровне В1 с «негативным» прогнозом. Также был снят рейтинг вероятности дефолта на уровне В1-PD.