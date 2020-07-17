КАМАЗ сошел с полосы убытков

Показатели выросли, несмотря на коронавирус

ПАО «КАМАЗ» сегодня представило финансовую отчетность по РСБУ за первое полугодие 2020 года. Чистая прибыль автопроизводителя составила 554 миллиона рублей — напомним, первое полугодие 2019 года показало 2-миллиардный убыток.

Другие финансовые показатели КАМАЗа за первое полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

валовая прибыль выросла с 2,4 до 7,2 миллиарда;

выручка увеличилась с 63 до 74,5 миллиарда;

себестоимость продаж выросла с 60,6 до 67,2 миллиарда;

прибыль от продаж составила 2 миллиарда против 3 миллиардов убытка;

прочие доходы выросли с 2,8 до 3,1 миллиарда, прочие расходы — с 2,2 до 4 миллиардов.

В январе — июне КАМАЗ продал в России 12 976 автомобилей (+4% к показателю аналогичного периода прошлого года и +9% к бизнес-плану). На экспорт было поставлено 1890 автомобилей и машкомплектов (+37%).

Прибыль после двух лет убытков

Прибыль на предприятии зафиксирована впервые после двух лет убытков. По итогам 2017 года чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ составила 3 млрд рублей — в 2,5 раза больше по сравнению с 2016 годом. Потом компания начала фиксировать убытки: в первом квартале 2018 года чистый убыток по РСБУ составил 214,9 миллиона рублей.

По итогам 2018 года чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ составила 27,18 млн рублей, снизившись более чем в 100 раз по сравнению с 2017 годом. Первые два квартала 2019-го показали чистый убыток в 3 миллиарда, но к концу года его удалось «уполовинить» до 1,5 миллиарда.

НА КАМАЗе объясняли убытки двумя факторами. Во-первых, компания в 2018 году производила плановый пик капитальных расходов — создавала новые мощности для выпуска нового автомобиля К5. А во-вторых, в 2019 году ухудшилась общая конъюнктура рынка.

Возвращение в «плюсовую» зону на КАМАЗе объясняют тем, что правительство своевременно оказало отрасли системные меры поддержки (включая поддержку спроса на продукцию), плюс руководство компании принимало антикризисные меры по росту эффективности работы.

Дарья Пинегина