Новости промышленности

13:54 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

КАМАЗ сошел с полосы убытков

13:00, 17.07.2020 3
КАМАЗ сошел с полосы убытков

Показатели выросли, несмотря на коронавирус

ПАО «КАМАЗ» сегодня представило финансовую отчетность по РСБУ за первое полугодие 2020 года. Чистая прибыль автопроизводителя составила 554 миллиона рублей — напомним, первое полугодие 2019 года показало 2-миллиардный убыток.

Другие финансовые показатели КАМАЗа за первое полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

  • валовая прибыль выросла с 2,4 до 7,2 миллиарда;
  • выручка увеличилась с 63 до 74,5 миллиарда;
  • себестоимость продаж выросла с 60,6 до 67,2 миллиарда;
  • прибыль от продаж составила 2 миллиарда против 3 миллиардов убытка;
  • прочие доходы выросли с 2,8 до 3,1 миллиарда, прочие расходы — с 2,2 до 4 миллиардов.

В январе — июне КАМАЗ продал в России 12 976 автомобилей (+4% к показателю аналогичного периода прошлого года и +9% к бизнес-плану). На экспорт было поставлено 1890 автомобилей и машкомплектов (+37%).

Прибыль после двух лет убытков

Прибыль на предприятии зафиксирована впервые после двух лет убытков. По итогам 2017 года чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ составила 3 млрд рублей — в 2,5 раза больше по сравнению с 2016 годом. Потом компания начала фиксировать убытки: в первом квартале 2018 года чистый убыток по РСБУ составил 214,9 миллиона рублей.

По итогам 2018 года чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ составила 27,18 млн рублей, снизившись более чем в 100 раз по сравнению с 2017 годом. Первые два квартала 2019-го показали чистый убыток в 3 миллиарда, но к концу года его удалось «уполовинить» до 1,5 миллиарда.

НА КАМАЗе объясняли убытки двумя факторами. Во-первых, компания в 2018 году производила плановый пик капитальных расходов — создавала новые мощности для выпуска нового автомобиля К5. А во-вторых, в 2019 году ухудшилась общая конъюнктура рынка.

Возвращение в «плюсовую» зону на КАМАЗе объясняют тем, что правительство своевременно оказало отрасли системные меры поддержки (включая поддержку спроса на продукцию), плюс руководство компании принимало антикризисные меры по росту эффективности работы.

Дарья Пинегина
ПромышленностьМашиностроение Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 13:17
    Камаз прям творит чудеса
    Ответить
  • Анонимно 13:17
    Браво!
    Ответить
  • Анонимно 13:19
    Ничего бы не вышло без правительственной поддержки, а что делать простым? Не всем помогают в это время
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем