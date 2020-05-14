КАМАЗ запускает производство масок повышенной защищенности

ПАО «КАМАЗ» запустит производство масок KN95, обладающих повышенной степенью защищенности.

С ходом работ по запуску новой автоматической линии по производству индивидуальных средств защиты ознакомился сегодня гендиректор «КАМАЗа» Сергей Кокогин.



Оборудование установили на территории завода запчастей и компонентов, площадь нового участка — 80 кв. метров.

Сегодня на автоматической линии ведутся пуско-наладочные работы. В частности, уже проведен запуск линии на холостом ходу. Также на производстве уже проверили работоспособность транспортных систем и обработали полотно. В скором времени здесь произведут опытную партию, передает пресс-служба завода.

Поставщиком оборудования является китайская компания Sinoped International (Liaoning) Co., Ltd. Планируется, что запущенная линия будет производить 2,4 тыс. масок в час. Они будут изготавливаться из спанбонда, мелтблауна, иглопробивного полиэстера, резинки и проволоки. Автоматическая линия будет работать в трехсменном режиме.



Ранее сообщалось, что производители моногородов Татарстана вошли в перечень производителей, готовых поставлять средства защиты от коронавируса в другие города России

Так, в списке оказались 28 предприятий из Чистополя, Набережных Челнов, Зеленодольска и Елабуги. Стоит отметить, что больше всего предприятий находятся в Набережных Челнах — здесь 22 компании, 17 из которых — индивидуальные предприниматели, они занимаются выпуском средств защиты: шьют маски, костюмы, производят рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

