КАМАЗ сообщил об убытке по итогам 2019 года

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

По итогам 2019 года чистый убыток ПАО «КАМАЗ» по МСФО составил 1,96 млрд рублей.

Комментируя этот результат, пресс-служба компании сообщила, что на него повлияла «непростая ситуация на российском рынке тяжелых грузовиков, рост финансовой нагрузки, связанный с инвестиционным циклом компании».

При этом консолидированная выручка в 2019 году выросла на 2,3%, до 190,4 млрд рублей.

Напомним, в 2018 году чистая прибыль ПАО «КАМАЗ» составила 1,5 млрд рублей против 3,4 млрд в 2017 год.