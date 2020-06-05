КАМАЗ перенес корпоративный отпуск из-за роста заказов

КАМАЗ перенес двухнедельный оплачиваемый отпуск сотрудников, который был запланирован с 20 июля по 2 августа, на 17 — 30 августа. На заводе выпустили соответствующее распоряжение.

Корпоративный отпуск перенесли по решению камазовского штаба из-за роста заказов. «Благодаря активной работе службы продаж компании, а также мерам поддержки спроса на коммерческую технику, принятым руководством РФ, отмечен стабильный рост заявок на грузовики КАМАЗ в июне-июле», — говорится на сайте предприятия.

На заводе с 2010 года применяют практику единых дат отпусков. В 2020 году первый отпуск продлился с 9 по 22 января.

В конце мая на КАМАЗе на две недели отказались от перехода на трехдневную рабочую неделю в связи с тем, что завод обеспечил себя заказами на июнь.

