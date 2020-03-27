КАМАЗ остановит производство на время объявленных нерабочих дней

КАМАЗ объявил о приостановке производства в соответствии с указом президента Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте автогиганта.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны и в соответствии с приказом, подписанным генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным, компания приостановит производство автомобилей с 30 марта по 3 апреля 2020 года», — гласит сообщение пресс-службы.

На оплачиваемые длинные выходные уйдет весь персонал компании, кроме минимального количества сотрудников, занятых на работах, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям.

