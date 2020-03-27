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КАМАЗ остановит производство на время объявленных нерабочих дней

10:39, 27.03.2020 Сюжет:  Коронавирус COVID-19
КАМАЗ остановит производство на время объявленных нерабочих дней
Фото: kamaz.ru

КАМАЗ объявил о приостановке производства в соответствии с указом президента Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте автогиганта.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны и в соответствии с приказом, подписанным генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным, компания приостановит производство автомобилей с 30 марта по 3 апреля 2020 года», — гласит сообщение пресс-службы.

На оплачиваемые длинные выходные уйдет весь персонал компании, кроме минимального количества сотрудников, занятых на работах, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям.

Промышленность Татарстан
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