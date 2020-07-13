КАМАЗ в первом полугодии нарастил объемы производства на 11,8%

КАМАЗ в первом полугодии увеличил объемы производства на 11,8%, до 16 647 машкомплектов, говорится на сайте компании.

«Если брать КАМАЗ, я, конечно, делаю поправку на то, что правительство очень серьезно нашу отрасль постаралось поддержать, но мы сегодня, в принципе, идем с показателями выше уровня прошлого года и выше нашего бизнес-плана. Это касается как объемных, так и финансовых показателей», — сказал генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.

По его словам, руководство компании испытывает «сдержанный оптимизм».

В начале июля акционеры КАМАЗа решили не выплачивать дивиденды за 2019 год из-за отсутствия чистой прибыли.

