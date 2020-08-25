Главное о коронавирусе на 25 августа: визиты полиции к туристам, повторное заражение главы Тувы

Туристов в казанском аэропорту встречают с пробирками

За последние сутки в Татарстане подтвердились 30 новых случаев коронавируса, все контактные. Девять человек госпитализированы, 21 лечится дома.

Из 30 случаев 21 зарегистрирован в Казани. Больше всего новых заболевших — 12 — как обычно, выявлено среди людей от 30 до 50 лет. Еще пять человек — в возрасте от 18 до 30 лет.

Всего на 25 августа в Татарстане зарегистрировано 6 338 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 5 164 человека, в том числе 36 за минувшие сутки. Умерли 57 человек.

Вчера в Казань прибыл шестой по счету рейс из Антальи, прилетевшие туристы могли сдать тест на коронавирус прямо в аэропорту.

Фото Ильи Репина

В Роспотребнадзоре Татарстна заявили, что масочный режим в республике может продлиться до конца марта 2021 года — до окончания сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

С момента возобновления международного авиасообщения в Казань прибыли уже шесть рейсов из Турции. Всего прилетели 710 пассажиров, из них 542 жителя Татарстана.

60% прилетевших (316 человек) сдали тест на COVID-19 в казанском аэропорту.

На 24 августа на портале госуслуг Татарстана зарегистрировались 1 095 прибывших из-за границы. Однако есть люди, результатов тестирования которых нет на портале. Их проверит полиция.

Начало учебного года все же состоится 1 сентября



За последние сутки в России выявлено 4 696 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 652 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 966 189 человек, а выздоровевших — до 779 747 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 34,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 187 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 214,5 тыс. человек.



Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом во второй раз. Он направлен в Москву для дополнительного обследования.

Фото kremlin.ru

Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с Александром Лукашенко участие белорусов в третьем этапе испытаний российской вакцины от COVID-19.

Российские туристы, вернувшиеся в августе из Турции, рассказали, что к ним приходит полиция. Такая активность ведомства объясняется требованиями Роспотребнадзора.

Депутат от ЛДПР Василий Власов внес в Госдуму предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку коронавируса. В Минпросвещения ответили, что учеба в школах начнется 1 сентября.

Российские ученые проверят, как часто у разных видов летучих мышей встречаются коронавирусы, а также установят степень родства заболеваний с известными ранее.

Школьники в Москве смогут учиться дистанционно, если такое решение примут их родители, заявил руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

Три четверти сотрудников компаний, переведенных из-за пандемии на удаленную работу, заявили о сохранении или повышении эффективности работы. Однако для коллективных задач такой формат оказался не удобен.

Росстат зафиксировал рост числа разводов после снятия режима самоизоляции: зарегистрировано 45,8 тыс. разводов.

KFC из-за коронавируса отказался от слогана

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 23 657 550 человек, 813 257 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 740 909). На второй строчке — Бразилия (3 622 861), на третьей — Индия (3 167 323). Россия на четвертом месте (959 016), на пятом — ЮАР (611 450).



Больше всего смертей зафиксировано в США (177 279). За ними следуют Бразилия (115 309), Мексика (60 800), Индия (58 390) и Великобритания (41 519).



Континентальная хоккейная лига (КХЛ) официально разрешила тренерам команд во время матча находиться на скамье без масок.

Попытки компаний сохранить средства на фоне пандемии COVID-19 привели к минимальным с 2012 года показателям объема выплаченных дивидендов во втором квартале 2020 года.

Сеть ресторанов быстрого питания KFC из-за коронавируса решила временно отказаться от слогана «Так вкусно, что пальчики оближешь».

Президент США Дональд Трамп заявил, что от коронавируса удастся избавиться независимо от того, появится ли у США вакцина.



Нудистов во Франции обязали надевать маски, так как уровень заражения на нудистском курорте в 4 раза выше, чем в соседней деревне Кап д'Агд на юге страны.

Из-за коронавируса индонезийский остров Бали останется закрытым для туристов до конца 2020 года.

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт заразился COVID-19. Сейчас он находится на самоизоляции.

Глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что в мире в сфере туризма почти 120 млн человек рискуют остаться без работы.

Татьяна Демина