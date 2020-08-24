Глава Тувы повторно заразился коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом во второй раз. Он вновь проходит лечение в инфекционной больнице.

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», — рассказал глава республики в видеообращении, опубликованном в соцсетях Кара-оола.

По его словам, сейчас болезнь протекает иначе, чем в первый раз. Глава Тувы пожаловался на очень сильные головные боли.

Глава республики допустил, что во второй раз заразился из-за беспечности: «почти поверил в то, что дважды этой болезнью не болеют».

Напомним, в первый раз коронавирусом глава Тувы заразился в конце мая. Вылечился он к 4 июня.