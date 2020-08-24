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КХЛ официально разрешила тренерам работать без масок

15:51, 24.08.2020
КХЛ официально разрешила тренерам работать без масок
Фото: vk.com/hcakbars

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) официально разрешила тренерам команд находиться на скамье во время матча без масок. Об этом сообщил главный арбитр лиги Алексей Анисимов.

«Тренерам мы официально разрешили в сезоне работать на лавках без масок. Сообщаю, чтобы в сезоне ни у кого не возникало вопросов», — сказал Анисимов.

Напомним, ранее в КХЛ внесли изменения в некоторые пункты хоккейных правил на сезон-2020/21.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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