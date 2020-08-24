КХЛ официально разрешила тренерам работать без масок

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) официально разрешила тренерам команд находиться на скамье во время матча без масок. Об этом сообщил главный арбитр лиги Алексей Анисимов.

«Тренерам мы официально разрешили в сезоне работать на лавках без масок. Сообщаю, чтобы в сезоне ни у кого не возникало вопросов», — сказал Анисимов.

Напомним, ранее в КХЛ внесли изменения в некоторые пункты хоккейных правил на сезон-2020/21.