В России не будут переносить начало учебного года с 1 сентября

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Во всех российских школах новый учебный год начнется 1 сентября. Так в Минпросвещения ответили на предложение депутата Госдумы Василия Власова перенести начало учебы на месяц, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса.

«При этом профильными ведомствами даны все необходимые установки регионам, а там, соответственно, проведена работа, чтобы процесс учебы протекал при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Ранее Минпросвещения рекомендовали школам сохранять готовность к дистанционному обучению, если вдруг возникнет новая волна коронавируса.