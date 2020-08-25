Казанских туристов из Антальи в аэропорту встретили с пробирками

Фото: Илья Репин

Туристы в безопасности

Сегодня 5 дней, как Казани разрешили международные полеты (с 20 августа, — прим. ред.), а татарстанская столица приняла уже шестой по счету рейс из Антальи. Лайнер прибыл в международный аэропорт города накануне вечером, и пассажиров ждал «сюрприз» от встречавших медиков. Туристам предлагали провериться на COVID-19, что называется, не отходя от кассы, и многие так и сделали.

По словам отдохнувших татарстанцев, в стране Босфора также придерживаются мер безопасности во избежание распространения коронавируса, но некоторые ограничения уже снимаются. Например, расстояние в 1,5 метра при рассадке в самолетах не соблюдается, однако масочно-перчаточный режим по-прежнему в силе. Представители Роспотребнадзора предупредили об обязательных требованиях к тем, кто пересек границу. Принимая борт из Антальи, в казанском аэропорту продемонстрировали организацию санитарно-карантинного контроля, проводимого специалистами Управления Роспотребнадзора РТ в целях недопущения завоза коронавирусной инфекции. Специалисты Управления рассказали о дистанционном контроле прибывающих международными рейсами при помощи тепловизоров и возможности тестирования на ковид для прибывающих в Россию.



Начальник отдела санитарной охраны территории Луиза Борисова сообщила, что, согласно постановлению главного санитарного врача Анны Поповой, прибывшие из-за рубежа не позднее трех дней после регистрации на ленте должны заполнить анкету на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Сегодня пять дней, как Казани разрешили международные полеты

В течение трех дней после прибытия нужно обследоваться, сдать тест на новый COVID-19 методом ПЦР и загрузить на портал госуслуг результаты теста.

Регистрация и заполнение результатов анализов граждан отслеживаются. Списки граждан, не зарегистрировавшихся и не предоставивших результаты, будут переданы в МВД. Далее к нарушителям применят штрафные санкции. Так, граждан, нарушивших постановление главврача РФ, могут наказать штрафом от 15 до 40 тысяч рублей.

Луиза Борисова подчеркнула: «Если после прибытия в течение 14 дней человек почувствовал недомогание, повышение температуры, симптомы ОРВИ, просто плохо себя почувствовал — без посещения медицинской организации никуда выходить не нужно, нужно вызвать врача на дом». Также она обратилась к гражданам с призывом не откладывать обследование после выхода из аэропорта.

Иностранные граждане, прибывающие в Россию, должны предоставить отрицательные результаты анализа на коронавирус. Срок действия такой справки — не более трех дней, то есть за 72 часа до посадки на рейс.

Прилетевшие из-за рубежа туристы могли сдать тест на коронавирус прямо в аэропорту

Тест на коронавирус прямо в аэропорту

Прилетевшие из-за рубежа туристы могли сдать тест на коронавирус прямо в аэропорту. Медики уже ждали их прибытия. Врачи измеряли приземлившимся пассажирам температуру. В случае недомогания готовы были направить их на обследование в больницу.

— Отдохнули отлично. Классное море, замечательные турки. Были небольшие ограничения, но это совершенно не испортило отдых, — поделилась впечатлениями с корреспондентом «Реального времени» прилетевшая туристка Лейсан Махметова.

Жительница Татарстана считает, что сдавать тест прямо в казанском аэропорту — это очень удобно. Она переживала, что не успеет сделать анализы в течение трех дней по возвращении домой, ведь во всех платных клиниках запись на несколько дней вперед. Поэтому решила воспользоваться такой возможностью и сдала тест сразу по прилету на территории воздушной гавани: «В течение трех дней придут результаты анализов. Я думаю, все будет хорошо, и можно ехать дальше отдыхать».



Ее примеру последовала еще примерно половина прилетевших пассажиров. Что неудивительно, ведь процедура обязательная, а пройти ее без очереди, не затрачивая на это лишнее время (и деньги — услуга обойдется заметно дешевле, чем в коммерческих лабораториях) — куда как удобнее.



— Отдых прошел отлично. В Турции тоже — маски, расстояние, обработка рук. Обработка рук там просто везде, и это здорово, — рассказали еще одни туристы Фарит и Альфия Салиховы.

Опасения санитарных врачей по отношению к туристам не беспочвенны

Возобновление авиасообщений

Отправить россиян, и в частности татарстанцев, на столь популярный у нас отдых в Турции в условиях пандемии было не просто. Однако правительствам двух стран все же удалось договориться.



Так, 15 июля Министерство транспорта и инфраструктуры Турции оповестило о достигнутой договоренности с российскими властями о возобновлении авиационного сообщения между странами.

С 1 августа Россия начала возобновлять международные авиарейсы. Первыми государствами, куда могли улететь россияне, стали Великобритания, Турция и Танзания. Рейсы выполнялись из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.



С 20 августа в России официально разрешили международные полеты из Казани, Калининграда и Новосибирска. 21 августа из столицы Татарстана улетел первый самолет в Анталью.



Опасения санитарных врачей по отношению к туристам не беспочвенны. Ранее в Роспотребнадзоре уже сообщали, что завозные случаи коронавируса, зарегистрированные в последние дни в республике, связаны как раз с поездкой татарстанцев на курорты. Правда, чаще всего жители республики завозили коронавирус из Краснодарского края. Но также сообщалось об одном заболевшем, прилетевшем из Турции.

Сами отдохнувшие за рубежом туристы рассказывали, что полиция звонит и приходит к ним домой, поскольку они не выполнили требования санврачей.



1 / 34 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Маргарита Головатенко