Сегодня в Казань прибудут два рейса из Турции и один из Душанбе

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Сегодня в казанский аэропорт прибудут два рейса из Турции и один вывозной рейс из Душанбе. С момента возобновления авиасообщения в столицу Татарстана прибыли уже пять рейсов из Турции. Всего прилетели 710 пассажиров, из них 542 жителя республики, рассказала замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



Для удобства прибывающих из-за рубежа в казанском аэропорту сейчас организован пункт забора материала на ПЦР-диагностику на COVID-19. За весь период на этом пункте обследовались 316 человек, 60% прилетевших. Остальные заранее записались на тестирование в поликлинику.

В течение трех календарных дней после прилета результат должен быть уже получен и загружен на портал. На сегодняшний день на портале госуслуг РТ уже зарегистрированы 1 095 прибывших из-за рубежа. Однако есть люди, результаты тестирования которых нет на портале. Информация о них уже направлена в отделы полиции, рассказала Авдонина.

Прибывшие из-за рубежа иностранные граждане должны иметь на руках справку об отсутствии COVID-19, но если справки нет, то они должны будут пройти обследование в казанском аэропорту.

Ранее в Роспотребнадзоре Татарстана предупредили о штрафах для тех, кто прибывает из-за рубежа и не проходит тестирование на COVID-19.