В Госдуме предложили перенести начало учебного года на октябрь

Фото: Роман Хасаев

В Госдуме предложили отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку коронавируса. С таким предложением выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.

По мнению парламентария, лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов, поэтому резкого количества заражений не произойдет.

«Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру», — передает слова парламентария «РИА Новости».

Предложение направлено главе Минпросвещения Сергею Кравцову.



Ранее Минпросвещения рекомендовали школам сохранять готовность к «дистанционке».

