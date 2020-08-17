Главное о коронавирусе на 17 августа: в Татарстане открываются кинотеатры, в РФ через месяц начнут вакцинацию

Врачи Татарстана в помощь Узбекистану



За последние сутки в Татарстане подтвердились 28 новых случаев коронавируса, все контактные. Восемь человек госпитализированы, 20 лечатся дома.

Из 28 случаев 23 зарегистрировано в Казани. Больше всего новых заболевших — 11 — выявлено среди людей от 30 до 50 лет.

Всего на 17 августа в Татарстане зарегистрировано 6 103 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 4 929 человек, в том числе четверо за минувшие сутки. Умерли 54 человека.



Сегодня Татарстан переходит на третий этап снятия ограничений: открываются кинотеатры, цирк и аквапарки.

Также в Татарстане отменяется обязательное ношение перчаток, при этом масочный режим в республике остается в силе.

Казань первой в мире организовала турнир по синхронному плаванию после пандемии.

Минздрав России отправил группу российских врачей в Узбекистан для помощи бывшей советской республике в борьбе с коронавирусом. В делегации есть и медики из Татарстана.

Фото Олега Тихонова

В Казани из-за коронавируса фестиваль «Крутушка» перенесли на 2021 год.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин рассказал о ситуации с коронавирусом в городе: за время пандемии зарегистрировано 259 случаев заражения COVID-19, имеются пять смертельных случаев.

Вакцина от коронавируса для животных

За последние сутки в России выявлено 4 892 новых случая коронавируса, выздоровели 3 133 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 927 745 человек, а выздоровевших — до 736 101 человека.

Зафиксировано 55 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 15 740 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 32,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 230 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 228,3 тыс. человек.



Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников прокомментировал меры, которые вводят в зарубежных странах для сдерживания распространения коронавируса. В Telegram-канале он назвал их бессмысленными и высмеял, сравнив с ритуалами шаманов.

Пострегистрационные клинические исследования российской вакцины от коронавируса начнутся через 7—10 дней.

Глава разработавшего первую в мире вакцину от коронавируса Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ученых центра пытаются переманить.

Скриншот видео

Москвич вломился в здание лаборатории «Гемотест», делающей тесты на коронавирус. Мужчина кричал, что «коронавируса нет», крушил все вокруг и пригрозил врачам смертью, если лаборатория продолжит работать.

Правительство РФ выступит с предложениями в том или ином виде продолжить стимулирующую политику в отношении медиков, которые борются с новой коронавирусной инфекцией.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия, как и другие страны мира, должна иметь несколько вариантов вакцины против коронавируса.

В Центре Гамалеи назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса: она начнется примерно через месяц.

В Новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» начался второй этап испытаний вакцины против коронавирусной инфекции.

В России разрабатывают вакцину от коронавируса для животных.

Фото mos.ru

В пабы больше не ходим — эксперты назвали их опасными

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 21 674 130 человек, 775 275 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 403 361). На второй строчке — Бразилия (3 340 197), на третьей — Индия (2 647 663). Россия на четвертом месте (920 719), на пятом — ЮАР (587 345).



Больше всего смертей зафиксировано в США (170 052). За ними следуют Бразилия (107 852), Мексика (56 757), Индия (50 921) и Великобритания (46 791).

Эксперты пришли к выводу, что ночные клубы, пабы и бары являются самыми опасными местами с точки зрения распространения коронавируса.

Пандемия привела к снижению спроса на офисную одежду: офисные костюмы покупают в меньших количествах.

Министерство здравоохранения Абхазии заявило, что в республике не хватает медицинского персонала для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Пластическая хирургия переживает бум на фоне распространения коронавируса: эксперты связывают это с тем, что люди недовольны своей внешностью в кадре во время многочисленных онлайн-звонков.

Фото instagram.com/michellebolsonaro

Супруга президента Бразилии Мишель Болсонару сообщила, что излечилась от заболевания, вызываемого коронавирусом.

В турецком городе Стамбул на воде прошла массовая вечеринка Belly Dancer уже после запрета на организацию массовых мероприятий в Турции. В социальных сетях появились снимки, где видно, что на яхте люди не соблюдают меры осторожности.

Вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон заявили, что коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году. В диссертации врача Ли Сю, лечившего горняков из китайской провинции Юньнань, сказано, что рабочие в течение двух недель очищали шахту от фекалий летучих мышей, после чего у них появились характерные для COVID-19 симптомы.

В исследовании канадского Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета говорится, что при нанесении SARS-Cov-2 на ткань из стопроцентного хлопка вирус деградировал менее чем за сутки, а три слоя футболки из чистого хлопка имеют такой же уровень защиты, как и хирургическая одежда, в которой традиционно используется эта ткань.

Правительство Италии приняло решение закрыть все дискотеки в стране.

Маргарита Головатенко