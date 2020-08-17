СМИ рассказали о неожиданных последствиях пандемии коронавируса

Из-за пандемии коронавируса пластическая хирургия переживает бум, рассказывает газета New York Times.

Это связано с тем, что во время пандемии многократно возросло число звонков по видеосвязи. Многие люди оказались недовольны тем, как выглядят в кадре.

По словам пластического хирурга из Атланты Дайаны Александер, у нее никогда не было такого числа операций по подтяжке лица за одно лето, как в этом году. По ее словам, с 18 мая и до конца июля она сделала 251 процедуру. Большинство клиентов приходят к ней со словами: «Я созванивалась через Zoom и не знаю, что случилось, но я выгляжу ужасно».

В 2018 году Татарстан вошел в тройку регионов, где больше всего делают пластических операций.