Айдар Метшин отчитался о ситуации с коронавирусом в Нижнекамске

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин на «деловом понедельнике» рассказал о ситуации с коронавирусом. По его словам, за время пандемии в городе зарегистрировано 259 случаев заражения COVID-19.

При этом выздоровели уже 233 пациента, рассказал Метшин.

«К сожалению, мы имеем пять смертельных случаев», — добавил мэр Нижнекамска.

Он подчеркнул, что пик заболеваемости пришелся на первую неделю июля. Сегодня же ситуация с коронавирусом стабилизировалась.