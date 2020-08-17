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Айдар Метшин отчитался о ситуации с коронавирусом в Нижнекамске

09:37, 17.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Айдар Метшин отчитался о ситуации с коронавирусом в Нижнекамске
Фото: e-nkama.ru

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин на «деловом понедельнике» рассказал о ситуации с коронавирусом. По его словам, за время пандемии в городе зарегистрировано 259 случаев заражения COVID-19.

При этом выздоровели уже 233 пациента, рассказал Метшин.

«К сожалению, мы имеем пять смертельных случаев», — добавил мэр Нижнекамска.

Он подчеркнул, что пик заболеваемости пришелся на первую неделю июля. Сегодня же ситуация с коронавирусом стабилизировалась.

ОбществоМедицина Татарстан
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