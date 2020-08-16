В Казани отменили фестиваль «Крутушка»
В Казани отменили проведение фестиваля традиционной культуры «Крутушка». В этом году мероприятие не состоится, организаторы рассчитывают возобновить его в 2021-ом.
«Когда, каким он случится — покажет время. Мы не публиковали этот пост раньше, до последнего раздумывая над разными вариантами и форматами, но все они немного не о том», — сообщается в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, что этнофестиваль «Крутушка» проводится уже 10 лет. Обычно он выпадает на конец августа и устраивается в лагере «Байтик» под Казанью.Общество Татарстан
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