В Казани отменили фестиваль «Крутушка»

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казани отменили проведение фестиваля традиционной культуры «Крутушка». В этом году мероприятие не состоится, организаторы рассчитывают возобновить его в 2021-ом.

«Когда, каким он случится — покажет время. Мы не публиковали этот пост раньше, до последнего раздумывая над разными вариантами и форматами, но все они немного не о том», — сообщается в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что этнофестиваль «Крутушка» проводится уже 10 лет. Обычно он выпадает на конец августа и устраивается в лагере «Байтик» под Казанью.