Казань первой в мире организовала турнир по синхронному плаванию после пандемии

В субботу в Казани прошел юниорский турнир по синхронному плаванию. Воспитанницы нескольких школ сошлись на соревнованиях «Огни Казани — Казань утлары».

Всего в соревнованиях приняли участие более 60 синхронистов из Татарстана, Удмуртии и Донецкой народной Республики, сообщают в Федерации синхронного плавания Татарстана.

Турнир проходил в бассейне «Акчарлак». Зрители в зале не присутствовали, поскольку третий этап отмены коронавирусных ограничений в Татарстане начинается с завтрашнего дня.