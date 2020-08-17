Новости общества

10:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Вектор» приступил ко второму этапу испытаний вакцины от коронавируса

09:43, 17.08.2020
«Вектор» приступил ко второму этапу испытаний вакцины от коронавируса
Фото: pixnio.com

Вакцина новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» проходит второй этап клинических испытаний. Как сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова, добровольцам уже ввели препарат, побочных реакций не выявлено.

«Те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций, нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения», — цитирует Попову ТАСС.

Также Попова добавила, что стране необходимо иметь несколько разных вакцин от коронавируса.

Ранее в России запустили производство вакцины от COVID-19.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем