«Вектор» приступил ко второму этапу испытаний вакцины от коронавируса

Вакцина новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» проходит второй этап клинических испытаний. Как сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова, добровольцам уже ввели препарат, побочных реакций не выявлено.

«Те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций, нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения», — цитирует Попову ТАСС.

Также Попова добавила, что стране необходимо иметь несколько разных вакцин от коронавируса.

Ранее в России запустили производство вакцины от COVID-19.

