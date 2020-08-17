Мишустин рассказал о планах по выплатам медикам за работу с COVID-19

Правительство выступит с предложениями в том или ином виде продолжить стимулирующую политику в отношении медиков, которые борются с новой коронавирусной инфекцией, предложения передадут Владимиру Путину, заявил Михаил Мишустин.

Премьер в рамках визита в Магадан посетил областной онкодиспансер и пообщался с персоналом. Врачи поблагодарили его за меры поддержки и попросили передать слова благодарности президенту.

«Это в первую очень надо вам сказать спасибо — врачам, людям, которые спасали в период пандемии больных, тех людей, которые, к сожалению, оказались в сложной ситуации», — ответил Мишустин.

«Вы знаете, что выплаты после сентября на сегодняшний день будут продолжены определенным способом. Мы сейчас смотрим на пандемическую ситуацию в целом. Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с «ковидными» больными», — отметил премьер.

Он добавил, что и выплата региональных надбавок медикам будут продолжаться до декабря.