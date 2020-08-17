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Врачи из Татарстана отправились бороться с коронавирусом в Ташкент

04:37, 17.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Врачи из Татарстана отправились бороться с коронавирусом в Ташкент
Фото: minzdrav.gov.ru

Минздрав России отправил группу российских врачей в Узбекистан для помощи бывшей советской республике в борьбе с коронавирусом. В делегации есть и медики из Татарстана.

Всего отправилось 39 врачей, среди которых инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, хирурги, кардиологи, неврологи, терапевты. В группе также сотрудники НМХЦ им. Пирогова и НМИЦ кардиологии Минздрава России, медики из Подмосковья и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба министерства.

Планируется, что российские специалисты будут бороться с коронавирусом совместно с узбекскими коллегами в течение месяца.

ОбществоМедицина Татарстан
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