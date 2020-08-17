Врачи из Татарстана отправились бороться с коронавирусом в Ташкент

Минздрав России отправил группу российских врачей в Узбекистан для помощи бывшей советской республике в борьбе с коронавирусом. В делегации есть и медики из Татарстана.

Всего отправилось 39 врачей, среди которых инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, хирурги, кардиологи, неврологи, терапевты. В группе также сотрудники НМХЦ им. Пирогова и НМИЦ кардиологии Минздрава России, медики из Подмосковья и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба министерства.

Планируется, что российские специалисты будут бороться с коронавирусом совместно с узбекскими коллегами в течение месяца.