В Татарстане отменяется обязательное ношение перчаток
В Татарстане отменяется обязательное ношение перчаток, при этом масочный режим в республике остается в силе, заявил вчера в ходе совещания президент Татарстана Рустам Минниханов.
Он отметил, что перчатки можно не надевать в тех местах, где есть антисептики для рук.
«Отменяется обязательное ношение перчаток. Мы очень много обращений (получили — ред.). Мы понимаем, что везде мы имеем средства обработки. Это должно быть. Там, где это есть, мы убираем обязательное ношение перчаток», — сказал глава республики.
С 17 августа в Татарстане возвращаются к работе театры, кинотеатры, цирк, аквапарки и концертные залы.ОбществоВласть Татарстан
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