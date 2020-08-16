В Татарстане отменяется обязательное ношение перчаток

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

В Татарстане отменяется обязательное ношение перчаток, при этом масочный режим в республике остается в силе, заявил вчера в ходе совещания президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что перчатки можно не надевать в тех местах, где есть антисептики для рук.

«Отменяется обязательное ношение перчаток. Мы очень много обращений (получили — ред.). Мы понимаем, что везде мы имеем средства обработки. Это должно быть. Там, где это есть, мы убираем обязательное ношение перчаток», — сказал глава республики.

С 17 августа в Татарстане возвращаются к работе театры, кинотеатры, цирк, аквапарки и концертные залы.