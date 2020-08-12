Главное о коронавирусе на 12 августа: коллективный иммунитет татарстанцев, вакцину хотят купить 20 стран

В Татарстане из-за коронавируса отменяются спортивные матчи

За последние сутки в Татарстане выявлено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Два из них — завозные, 27 — контактные. Четыре человека госпитализированы, 25 лечатся на дому.

Всего на 12 августа в Татарстане зарегистрировано 5 959 случаев коронавируса. В стационарах 39 человек подключены к ИВЛ.

За весь период выздоровели 4 778 человек, в том числе четверо за минувшие сутки. Жертвами стали 49 человек.

Кабмин Татарстана продлил финансирование «ковидных» выплат врачам до конца августа.



В Татарстане подтвердились два новых случая смерти от COVID-19.

Тела умерших от коронавируса татарстанцев отправляют в крематорий Нижнего Новгорода.

Опубликовано второе в 2020 году исследование медиаэффективности и качества работы в публичном пространстве руководителей министерств и ведомств, а также глав городов и районов Татарстана во время пандемии коронавируса.

Руководство «Нефтехимика» в целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической обстановки приняло решение провести следующий домашний матч без зрителей.

Матч «КАМАЗа» в ПФЛ отменен из-за коронавируса.

Роспотребнадзор Татарстана рассказал, каким должен быть коллективный иммунитет к новому коронавирусу.

В Татарстан вернулись медики, которые в конце июля были направлены в Казахстан для обмена опытом и помощи в лечении коронавирусной инфекции и пневмоний.



Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий возмутился штрафами за снятые маски: «Это фантастические суммы. Но на ухе висит маска — мы не штрафуем. Я снял маску — штрафуем. Вы объясните почему. Вы у меня больше полумиллиона рублей на этих масках забрали. Это рейдерский захват чужих денег. Я отвык от этого. И я буду говорить об этих вещах. Это позор и ужас. Из меня делают идиота», — заявил Слуцкий.

Сильнейшее падение российского бизнеса

За последние сутки в России выявлено 5 102 новых случая коронавируса, выздоровели 7 123 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 902 701 человека, а выздоровевших — до 710 298 человек. Отметим, что число выписанных по выздоровлению от COVID-19 в России превышает количество заболевших за сутки.

Зафиксировано 129 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 15 260 человек.

В России на сегодняшний день проведено более 31,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 244 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 234,5 тыс. человек.

Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса, одна из дочерей президента России Владимира Путина уже испытала ее на себе.

Российская вакцина от COVID-19 получила запрос на 1 млрд доз из 20 стран.

С 1 сентября в школах занятия начнутся в очном формате. Для выявления возможных пробелов в знаниях ученики пятых-девятых классов пройдут тестирование.

В РФПИ заявили, что российский подход к разработке вакцины от нового коронавируса со временем докажет свою эффективность.

Минтруда России заключило с 79 регионами соглашения о создании временных рабочих мест для граждан, потерявших работу или находящихся на грани увольнения в связи с пандемией коронавируса.

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России во время пандемии коронавируса.

С начала 2020 года Роспотребнадзором зарегистрировано 292 дезинфицирующих средства, из них 112 кожных антисептиков.

Внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что в день вакцинации от коронавируса нельзя употреблять алкоголь, поскольку возможно ослабление иммунитета и действия вакцины.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что противопоказаниями для прививки от COVID-19 являются хронические болезни и аллергии.

Проветривание и жидкость для полоскания рта против коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 20 294 901 человек, 741 420 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 141 207). На второй строчке — Бразилия (3 057 470), на третьей — Индия (2 329 638). Россия на четвертом месте (895 691), на пятом — ЮАР (566 109).

Больше всего смертей зафиксировано в США (164 537). За ними следуют Бразилия (101 752), Мексика (53 929), Великобритания (46 611) и Индия (46 091).

По требованию турецких властей на рейсах в Турцию введены ограничения по провозу ручной клади, чтобы ускорить процесс посадки и снизить риски заражения коронавирусом.

Финляндия расширила список причин для въезда россиян в страну. Теперь в Финляндию могут приехать россияне, у которых там находится «социальный партнер», то есть люди имеют социальную связь вне зависимости от пола, находятся в гражданском браке или сожительствуют.

Американский профессор Шелли Миллер рассказала о том, что самым простым способом избежать заражения коронавирусом в помещении является проветривание.

Немецкие ученые выяснили, что снизить риск передачи коронавируса может полоскание жидкостью для полости рта.

Американские ученые составили рейтинг эффективности масок от коронавируса: лучшей оказалась модель N95.

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что пандемию коронавируса удастся остановить только через два с половиной года.

В Сингапуре начались клинические испытания вакцины от COVID-19 под названием Lunar-Cov19.

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что три американские вакцины против коронавируса на данный момент находятся на последнем этапе клинических исследований и могут дать отличные результаты.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила в среду, что отложит роспуск парламента «по крайней мере, на несколько дней» из-за вспышки коронавируса в стране.

Маргарита Головатенко