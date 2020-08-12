Главное о коронавирусе на 12 августа: коллективный иммунитет татарстанцев, вакцину хотят купить 20 стран
В Татарстане из-за коронавируса отменяются спортивные матчи
За последние сутки в Татарстане выявлено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Два из них — завозные, 27 — контактные. Четыре человека госпитализированы, 25 лечатся на дому.
Всего на 12 августа в Татарстане зарегистрировано 5 959 случаев коронавируса. В стационарах 39 человек подключены к ИВЛ.
За весь период выздоровели 4 778 человек, в том числе четверо за минувшие сутки. Жертвами стали 49 человек.
- Кабмин Татарстана продлил финансирование «ковидных» выплат врачам до конца августа.
- В Татарстане подтвердились два новых случая смерти от COVID-19.
- Тела умерших от коронавируса татарстанцев отправляют в крематорий Нижнего Новгорода.
- Опубликовано второе в 2020 году исследование медиаэффективности и качества работы в публичном пространстве руководителей министерств и ведомств, а также глав городов и районов Татарстана во время пандемии коронавируса.
- Руководство «Нефтехимика» в целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической обстановки приняло решение провести следующий домашний матч без зрителей.
- Матч «КАМАЗа» в ПФЛ отменен из-за коронавируса.
- Роспотребнадзор Татарстана рассказал, каким должен быть коллективный иммунитет к новому коронавирусу.
- В Татарстан вернулись медики, которые в конце июля были направлены в Казахстан для обмена опытом и помощи в лечении коронавирусной инфекции и пневмоний.
- Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий возмутился штрафами за снятые маски: «Это фантастические суммы. Но на ухе висит маска — мы не штрафуем. Я снял маску — штрафуем. Вы объясните почему. Вы у меня больше полумиллиона рублей на этих масках забрали. Это рейдерский захват чужих денег. Я отвык от этого. И я буду говорить об этих вещах. Это позор и ужас. Из меня делают идиота», — заявил Слуцкий.
Сильнейшее падение российского бизнеса
За последние сутки в России выявлено 5 102 новых случая коронавируса, выздоровели 7 123 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 902 701 человека, а выздоровевших — до 710 298 человек. Отметим, что число выписанных по выздоровлению от COVID-19 в России превышает количество заболевших за сутки.
Зафиксировано 129 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 15 260 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 31,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 244 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 234,5 тыс. человек.
- Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса, одна из дочерей президента России Владимира Путина уже испытала ее на себе.
- Российская вакцина от COVID-19 получила запрос на 1 млрд доз из 20 стран.
- С 1 сентября в школах занятия начнутся в очном формате. Для выявления возможных пробелов в знаниях ученики пятых-девятых классов пройдут тестирование.
- В РФПИ заявили, что российский подход к разработке вакцины от нового коронавируса со временем докажет свою эффективность.
- Минтруда России заключило с 79 регионами соглашения о создании временных рабочих мест для граждан, потерявших работу или находящихся на грани увольнения в связи с пандемией коронавируса.
- Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России во время пандемии коронавируса.
- С начала 2020 года Роспотребнадзором зарегистрировано 292 дезинфицирующих средства, из них 112 кожных антисептиков.
- Внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что в день вакцинации от коронавируса нельзя употреблять алкоголь, поскольку возможно ослабление иммунитета и действия вакцины.
- Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что противопоказаниями для прививки от COVID-19 являются хронические болезни и аллергии.
Проветривание и жидкость для полоскания рта против коронавируса
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 20 294 901 человек, 741 420 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 141 207). На второй строчке — Бразилия (3 057 470), на третьей — Индия (2 329 638). Россия на четвертом месте (895 691), на пятом — ЮАР (566 109).
Больше всего смертей зафиксировано в США (164 537). За ними следуют Бразилия (101 752), Мексика (53 929), Великобритания (46 611) и Индия (46 091).
- По требованию турецких властей на рейсах в Турцию введены ограничения по провозу ручной клади, чтобы ускорить процесс посадки и снизить риски заражения коронавирусом.
- Финляндия расширила список причин для въезда россиян в страну. Теперь в Финляндию могут приехать россияне, у которых там находится «социальный партнер», то есть люди имеют социальную связь вне зависимости от пола, находятся в гражданском браке или сожительствуют.
- Американский профессор Шелли Миллер рассказала о том, что самым простым способом избежать заражения коронавирусом в помещении является проветривание.
- Немецкие ученые выяснили, что снизить риск передачи коронавируса может полоскание жидкостью для полости рта.
- Американские ученые составили рейтинг эффективности масок от коронавируса: лучшей оказалась модель N95.
- Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что пандемию коронавируса удастся остановить только через два с половиной года.
- В Сингапуре начались клинические испытания вакцины от COVID-19 под названием Lunar-Cov19.
- Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что три американские вакцины против коронавируса на данный момент находятся на последнем этапе клинических исследований и могут дать отличные результаты.
- Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила в среду, что отложит роспуск парламента «по крайней мере, на несколько дней» из-за вспышки коронавируса в стране.
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