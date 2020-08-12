Ученые назвали самые эффективные маски для защиты окружающих от носителя вируса

Ученые проанализировали, какие маски не пропускают микрокапли изо рта владельца, снижая тем самым вероятность заразить кого-либо коронавирусом. Лучшей была признана модель N95, которая плотно прилегает к лицу.

При этом исследователи оговариваются, что речь идет не про вариант с клапанами, поскольку он ограждает владельца от окружающей среды, но не препятствует распространению его микрокапель.

Далее следуют другие хирургические маски, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances. Также эффективны маски из полипропилена.

Хлопчатобумажные и трикотажные маски тоже сдерживают распространение микрокапель. А вот флисовые повязки оказались более вредными, чем полное отсутствие маски.

Ранее ученые уже проверяли эффективность маски для защиты владельца. Они пришли к выводу, что количество слоев очень важно. В остальном самыми эффективными также были названы хирургические маски.